У Кременчуці на аеродромі льотного коледжу впав вертоліт

У навчальному закладі УНІАН повідомили, що пілот-інструктор і курсант з Харкова відбулися ударами і кількома подряпинами.

«Вертоліт грубо приземлився через різке падіння потужності двигуна. Екіпаж виконував навчальний політ»,- наголошується в повідомленні.

На місце події виїхала комісія з Києва.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2010 року під Кременчуком вертоліт Кременчуцького льотного коледжу АК-1-3 впав у Дніпро. Пілот і курсант тоді самостійно вибралися з кабіни і допливли до берега. Водолазна служба та водна міліція знайшли понівечений вертоліт за 30 метрів від берега на глибині 3-4 метри.

25 червня 2013 року, при падінні гелікоптера «АК-1-3» пілот і курсант льотного коледжу, які виконували тренувальний політ, вижили і були госпіталізовані.