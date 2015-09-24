Розгляд скарги на продовження арешту підозрюваному у вбивстві Бузини Поліщуку перенесено

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні прийняла колег Апеляційного суду, мотивувавши це необхідністю розгляду та прийняття рішення за низкою клопотань, які в ході сьогоднішнього засідання були оголошені стороною захисту Поліщука, в тому числі, зокрема незаконністю дій правоохоронних структур щодо відібрання у підозрюваного біологічних зразків для проведення експертизи ДНК.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві були затримані двоє киян – Андрій Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.

Шевченківський райсуд Києва 13 та 14 серпня прийняв рішення про продовження арешту Медведька та Поліщука ще на два місяці - до 10 жовтня.

Захист оскаржив рішення суду.