Репер Ларсон помер від травм після ДТП

У суботу, 26 вересня, на 38 році життя від травм, отриманих в результаті ДТП, помер відомий репер і волонтер Сергій Ларкін (Ларсон).

Повідомлення про це опублікував на своїй сторінці в Facebook брат Ларсона Михайло.

Друзья!Мой братик Сереженька сегодня умер !Мне очень плохо, я хочу чтобы Вы знали, я его очень любил, это был мой лучш... Posted by Misha Lar on 26 сентября 2015 г.

Ларсон потрапив у ДТП 17 вересня. Він їхав на мотоциклі, його збив позашляховик.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня у дорожньо-транспортній пригоді у Львівській області загинув український співак Владислав Левицький.

2 лютого в автомобільній катастрофі загинув український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).