В районі Маріуполя служить "морський котик" (фото)

Кіт "Василь" виходить на чергування кожної ночі.

Про це повідомляє сайт Маріуполя 0629.com.ua з посиланням на Дмитра Тимчука.

"Є морська піхота, а є морські котики. Один з таких котиків служить у підрозділі Українських морпіхів, які обороняють підступи до Маріуполя. І хоча «морський котик» Василь позаштатний член підрозділу, на варту він заступає кожну ніч. Його справа - уважно берегти майно та припаси бійців від гризунів. Своє завдання він виконує на сто відсотків, за що він був поставлений на всі види забезпечення, крім грошового. За словами хлопців, за сумлінну службу Василь незабаром будуть нагороджений особистим морським беретом", - зазначено в повідомленні.