Діти з багатодітних сімей Краматорська безкоштовно їздитимуть в громадському транспорті
13:17, 30 вересня 2015Суспільство
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Краматорський відділ молоді роздав 70 посвідчень дітям з багатодітних сімей.
Потреба Краматорська в таких посвідчення - 600 бланків / 6264.com.ua
Ці документи вперше за кілька років привезли в Краматорськ, але коли буде нове надходження - невідомо, повідомляє 6264.com.ua. Потреба Краматорська в таких посвідчення - 600 бланків.
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Головна перевага для власника документа - можливість користуватися бесплантым проїздом у міському громадському транспорті. Питання вдалося вирішити на місцевому рівні. Розпорядженням міського голови дітям з багатодітних сімей будуть видаватися тимчасові посвідчення. За домовленістю з перевізниками, цей документ буде дійсний для проїзду.
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