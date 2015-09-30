Діти з багатодітних сімей Краматорська безкоштовно їздитимуть в громадському транспорті

13:17, 30 вересня 2015
Суспільство
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Краматорський відділ молоді роздав 70 посвідчень дітям з багатодітних сімей.

краматорск / 6264.com.ua

Ці документи вперше за кілька років привезли в Краматорськ, але коли буде нове надходження - невідомо, повідомляє 6264.com.ua. Потреба Краматорська в таких посвідчення - 600 бланків.

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Головна перевага для власника документа - можливість користуватися бесплантым проїздом у міському громадському транспорті. Питання вдалося вирішити на місцевому рівні. Розпорядженням міського голови дітям з багатодітних сімей будуть видаватися тимчасові посвідчення. За домовленістю з перевізниками, цей документ буде дійсний для проїзду.

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