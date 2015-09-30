Блокада Криму: Активісти розгорнули на "Каланчаку" величезний прапор України (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника гу МВС у Херсонській області Ілля Ківа.

Відзначається, що залізнична гілка, що веде до заводу "Кримський титан" в Армянську, закрита.

"Провели нараду з "штабом координації блокади" для поліпшення взаємодії. На КПП "Каланчак" розгорнули найбільший державний прапор, чим привели в паніку противника. Крим - це Україна", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція по блокуванню вантажного транспорту, який везе товари в Крим, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.