Сім'ї мобілізованих маріупольців будуть отримувати матеріальну допомогу

Про це повідомляє 0629.com.ua з посиланням на прес-службу міської ради.

Так, рішенням сесії міської ради в серпні 2015 року була затверджена міська програма підтримки сімей військовослужбовців.

Зазначеною програмою передбачено надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям мобілізованих маріупольців за рахунок коштів міського бюджету для оплати житлово-комунальних послуг. Так, в неопалювальний період сім'я військовослужбовця буде отримувати щомісяця 200 гривень, в опалювальний період - 500 гривень.

Списки одержувачів такої допомоги відпрацьовуються районними управліннями соціального захисту населення згідно з даними військових комісаріатів. У разі, якщо мобілізований житель перебуває у шлюбі, зазначену допомогу буде отримувати його дружина, якщо ж у шлюбі він не є, одержувачами допомоги будуть його батьки.

На сьогодні вже сформовані списки з понад 200 сімей мобілізованих маріупольців на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету, відпрацювання даних військових комісаріатів триває.