Досконалі технології освіти не замінять вчителя - Яценюк

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це йдеться в привітанні прем’єра працівникам освіти.

Читайте такожПорошенко: день працівника освіти об’єднує всіх, хто навчає нові поколінняЯценюк зазначив, що «в цей день наші сердечні слова подяки адресуємо вчителям, викладачам, наставникам - усім, хто передавав нам свої знання та досвід, надихав досліджувати світ навколо нас, вірити в свої сили та невпинно йти до своєї мети».

Звертаючись до освітян прем’єра-міністра зауважив, що вони вчать «покоління українців найголовнішому - цінностям миру та чесності, свободи та взаємоповаги, гідності та справедливості, тим цінностям, які сьогодні відстоює увесь український народ».

«Україна зробила свій цивілізаційний вибір. Це стосується і філософії освіти, її якості, конкретних освітніх моделей. Проте якими б досконалими не були технології освіти, вони не замінять Вчителя», - підкреслив Яценюк в додав: «Ми вклоняємось Вам, дорогі освітяни, за Вашу нелегку працю та терпіння, за мудрість та фаховість, за чуйність та щиру любов до дітей».

Він побажав освітянам міцного здоров’я, щастя, невичерпних сил та благополуччя. «Великих досягнень та нових перемог Вашим учням!», - сказав Яценюк у привітанні.