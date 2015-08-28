Яценюк хоче диференціювати вчительську зарплату: чим кращий вчитель, тим вища зарплата

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на засіданні уряду.

"В рамках реформування вищої освіти необхідно повністю змінити систему державного замовлення: державне замовлення повинні отримувати лише ті виші, які випускають якісних студентів і лише по спеціальностях, які необхідні економіці", - сказав Яценюк.

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Також він додав, що закон про світу готовий і його необхідно направляти у Верховну Раду.

Прем’єр зауважив, що цей закон передбачає, що зарплата вчителя середньої школи залежатиме від якості навчання: чим кращий учитель, тим більшу він отримає заробітну платню і премію.