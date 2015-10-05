Аваков анонсував перехід усього функціоналу міліції Борисполя на поліцейські стандарти
Наступного тижня нова поліція повністю замінить міліцію в аеропорту Бориспіль і на трасі Київ-Бориспіль.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"На наступному тижні поліцейський патруль повністю замінить міліцію в аеропорту Бориспіль і по трасі Київ-Бориспіль. Крім того почнеться набір в поліцейський патруль міста Борисполя та прилеглого району", - йдеться в повідомленні.
Також Аваков зазначив, що це стане першим районом в країні, де почнеться зміна всього функціоналу міліції на нові стандарти.
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"Це перший район країни в якому повністю почнеться зміна всього функціоналу міліції на нові поліцейські стандарти", - заявив Аваков.
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Крім цього Аваков нагадав, що з "9 жовтня починає працювати поліцейський патруль по трасі Київ-Житомир, повністю замінивши на цій ділянці ДАІ".
Раніше УНІАН повідомляв, що у Чернівцях розпочався прийом анкет кандидатів у нову патрульну поліцію. Для нової патрульної служби обласного центру наберуть 340 поліцейських.