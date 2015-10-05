Аваков анонсував перехід усього функціоналу міліції Борисполя на поліцейські стандарти

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"На наступному тижні поліцейський патруль повністю замінить міліцію в аеропорту Бориспіль і по трасі Київ-Бориспіль. Крім того почнеться набір в поліцейський патруль міста Борисполя та прилеглого району", - йдеться в повідомленні.

Також Аваков зазначив, що це стане першим районом в країні, де почнеться зміна всього функціоналу міліції на нові стандарти.

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"Це перший район країни в якому повністю почнеться зміна всього функціоналу міліції на нові поліцейські стандарти", - заявив Аваков.

Вчера в Черновцах. Встретились.. Львовский полицейский патруль и черновицкий ГАИ.. Все будет меняться к лучшему! А диало... Posted by Arsen Avakov on Sunday, October 4, 2015

Крім цього Аваков нагадав, що з "9 жовтня починає працювати поліцейський патруль по трасі Київ-Житомир, повністю замінивши на цій ділянці ДАІ".

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чернівцях розпочався прийом анкет кандидатів у нову патрульну поліцію. Для нової патрульної служби обласного центру наберуть 340 поліцейських.