Ахметов втратив своє місце в списку найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg

Зберегти позиції в новій версії вдалося приблизно третині тих, хто був включений у нього рік тому. Всього в списку 50 прізвищ, передає РБК.

При цьому близько половини людей, включених список від Bloomberg в цьому році, ніколи не потрапляли до нього раніше. Інші ж повернулися в топ після більш-менш тривалої відсутності. Але всіх їх, як пояснюють в Bloomberg, об'єднує одне — вони надзвичайно успішні.

Проте мало стати дійсно впливовою людиною, цей статус треба ще зберегти. За минулий рік зробити це, на думку експертів Bloomberg, вдалося лише 14 учасникам. Серед тих, хто зберіг свої позиції порівняно з минулим роком, глава Tesla Ілон Маск, керівник Apple Тім Кук, інвестори Уоррен Баффет, Карл Айкан, голова Європейського центрального банку Маріо Драгі, голова ФРС США Джанет Йеллен і автор бестселера «Капітал у XXI столітті» Тома Пікетті.

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Новачків, які увійшли в список Most Influential в цьому році, можна розділити на кілька груп. Насамперед це державні діячі — президент США Барак Обама і впливовий сенатор Елізабет Уоррен, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, канцлер ФРН Ангела Меркель і голова КНР Сі Цзіньпін.

«Добре це чи погано, але Китай життєво важливий для світових ринків, і у нас тепер більше представників Азії, ніж коли-небудь раніше», — зазначають у Bloomberg.

Компанію китайському лідеру у новій версії у топ-50 складають засновник інвестбанку China Renaissance, голова Центральної комісії КПК з перевірки дисципліни Ван Цишань, мільярдер Ван Цзяньлинь (в 2015 році Forbes визнав його найбагатшою людиною Китаю), а також корпорації Next Media, що засновник базується в Гонконзі, Джиммі Гавкіт.

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У списку опинився і папа римський Франциск, говорячи про впливовість якого, Bloomberg нагадують, що католиками себе вважають приблизно 1,2 млрд осіб, або 17% населення Землі. Користуючись такою підтримкою, понтифік ставить питання про необхідність вирішення найболючіших питань сучасного суспільства — від бідності та імміграції до глобальної зміни клімату.

В оновлений список Most Influential увійшла і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, а також голови і топ-менеджери найбільших банків та інвесткомпаній світу Джеймс Даймон (JP Morgan Chase), Абігейл Джонсон (Fidelity Investments), Тідіане Тіам (Credit Suisse), Ручір Шарму (Morgan Stanley), Джейн Гладстон (Evercore Partners).

Експерти Bloomberg включили в свій список і представників найбільших компаній, провідних бізнес через інтернет. Є в ньому і засновник Linkedln Рід Хоффман, і засновник Amazon.com Джефф Безос, і головний комерційний директор Alphabet Рут Порат.

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Знайшлося місце в списку і шанованим економістам (Пол Кругман, Річард Талер), і голові Toyota Motor Акіо Тойода, і таким персонам, як швейцарсько-бразильський мільярдер ($24,1 млрд) Хорхе Пауло Леманн, нігерієць Аліко Данготе ($18,3 млрд) і британо-судан Мо Ібрагім ($1,07 млрд).

«Вони створюють компанії і багатіють. Вони керують банками або намагаються звалити їх. Вони формують економіку і поширюють ідеї. Вони керують капіталами і впливають, властиве мільярдам, які вони вкладають. Всі 50 осіб, включених в наш список, різні, але всі вони досягли надзвичайних успіхів», — підкреслюють у Bloomberg.