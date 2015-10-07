Опалення в Краматорську увімкнуть 16 жовтня
15:36, 07 жовтня 2015Суспільство
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В житловому фонді та установах соціальної інфраструктури Краматорська опалювальний сезон повинен розпочатися 16 жовтня.
Зазначені терміни обов'язкові для всіх трьох теплопостачальних підприємств / УНІАН
Таке рішення прийняв сьогодні виконком міськради, передає kramatorsk.info. Втім, передбачений і інший варіант: у разі, якщо середньодобова температура за вікном протягом 3 діб поспіль не буде перевищувати + 8 градусів, опалення має включитися на 4-ту добу після цього періоду.
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Зазначені терміни обов'язкові для всіх трьох теплопостачальних підприємств Краматорська, представники яких заявили 6 жовтня про повну готовність розпочати роботу.
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