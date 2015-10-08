На Дніпропетровщині СБУ затримала бойовика "Оплоту"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"До НЗФ "Оплот" місцевий житель вступив у вересні 2014 року. У складі бандформування зловмисник брав участь у бойових діях на територіях Донецької і Луганської областей. У рідному місті терорист переховувався у родичів, де і був затриманий співробітниками спецслужби", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили чотири гранати Ф-1 та РГД-5, 200 грамів тротилу і друковані агітаційні матеріали т. з. "новоросії".

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення цілей приїзду бойовика в Дніпродзержинськ.