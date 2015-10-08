У Маріуполі через 3 дні можуть увімкнути опалення
15:29, 08 жовтня 2015Суспільство
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Вже через три доби в будинках маріупольців може з'явитися тепло. Це за умови, що протягом трьох днів поспіль середньодобова температура в Маріуполі буде менше 8 градусів тепла.
flickr.com/photos/pricklypearbloom
Як вдалося дізнатися у "Мариупольтеплосети", підприємство повністю готове подати тепло в будинки маріупольців. Однак, зараз диспетчери Тепломережі вивчають думку мешканців з цього приводу.
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В Маріупольській гідрометеообсерваторії 0629 повідомили, що за минулу добу середньодобова температура склала 11,4 градусів тепла. Однак, сьогодні в Маріуполі набагато холодніше і потепління поки не очікується.
Водночас жителі міста відзначають, що проти передчасної подачі тепла. Це пов'язано з високими цінами на опалення.
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