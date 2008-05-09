Новий роман Маркеса: правда чи містифікація?

Габріель Гарсіа Маркес, автор "Ста років самотності", колумбійський лауреат Нобелівської премії з літератури, який кілька років тому заявив про закінчення літературної кар`єри, вносить останні виправлення до нового романа. Про це повідомила британська газета The Guardian з посиланням на Даріо Арісменді, журналіста і друга Маркеса.

У 250-сторінкового романа ще немає назви, невідома і дата його публікації. За словами Арісменді, Маркес править п`ятий варіант тексту.

Останній роман Маркеса - "Memoria de mis putas tristes" ("Згадуючи моїх сумних шльондр") - був опублікований 2004 року. У 2006-му письменник в інтерв`ю для іспанського видання La Vanguardia сказав, що більше писати не збирається, зокрема, читачі не побачать другий том його мемуарів (перший вийшов в 2001-му).

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