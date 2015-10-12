У Бахмуті відбувся турнір з міні-футболу на честь Дня захисника України (фото)

Закінчився турнір з міні-футболу між силовими підрозділами міста, приурочений до Дня захисника України, передає сайт Артемівська.

Нагадаємо, що у турнірі брали участь 6 команд силових структур міста: Артемовська установа виконання покарань (№6) УГПтС України в Донецькій області, військова частина А2730, 8-й державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Донецькій області, Артемовско-Дебальцевський об'єднаний міський військкомат, медична рота Північного територіального управління Національної гвардії України та Артемівський міський відділ ГУМВС.

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На стадіоні «Металург» у фіналі за і-ІІ місце грали команди військкомату і установи виконання покарань. Гра закінчилася з рахунком 8:1, визначивши переможця турніру – Артемовського УВП (№6) УГПтС України в Донецькій області.

Друге місце у змаганнях посіла, відповідно, команда військкомату, а третє місце – команда військової частини.

Учасники змагань були нагороджені медалями, кубками та подяками.

На завершення змагань начальник установи виконання покарань полковник Руслан Беленко подякував усім за участь і привітав з прийдешнім святом: «Сьогодні немає ні переможців, ні переможених. Цей турнір об'єднав підрозділи Сходу і Заходу, україномовних і російськомовних, православних і католиків, нехай для всіх це стане наочним прикладом, а наші змагання будуть проводитися щорічно».