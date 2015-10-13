Путін розпочав операцію в Сирії, тому що РФ останнім часом програвала на Донбасі – Романенко

Про таке в ефірі "5 каналу" заявив колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко.

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"Чому Путін за декілька місяців переорієнтував вектор на Сирію? Тому що по Україні відносно Росії вони були вже останній час в програші. Тобто треба було щось робити і діяти в рамках Мінська-2, а це означає – зупиняти бойові дії, економічний тиск на Україну не зіграв – поновлюють газ, і по багатьох інших питаннях", – зазначив Ігор Романенко.

"Вектор переорієнтували на Сирію, Путін там провів показ техніки, показ своїх ракет", – додав він.

Додамо, що протягом кількох останніх тижнів на Донбасі зберігається відносна тиша. Українські військов користуються затишшям, та укріплюють свої позиції.