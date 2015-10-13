На Донбасі зберігається тиша: сили АТО обладнують позиції і розміновують територію

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО в Facebook.

"Зокрема, в районі Артемівська багато об'єктів вже пройшли перевірку комісіями Міністерства оборони. Ступінь готовності інших – 90% і дообладнання позицій буде завершено до кінця місяця", – йдеться в повідомленні.

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На донецькому напрямку тривають заходи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, як на передових позиціях, так і в тилових районах. За останній тиждень військові сапери знайшли велику кількість мін, снарядів різного калібру, які вони успішно знищили на одному з полігонів.

Штаб АТО також зазначає, що ніч з понеділка на вівторок пройшла спокійно, бойовики дотримували режим перемир'я.