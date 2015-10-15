ЮНЕСКО прийняла рішення по Криму щодо забезпечення прав людини – МЗС України

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, проект рішення 14 жовтня письмово підтримали 26 з 28 членів ЄС (крім Мальти та Хорватії), а також Канада, Норвегія, США, Туреччина, Швейцарія та Японія.

Документ було представлено на розгляд Виконради головою Меджлісу кримськотатарського народу, народним депутатом України Рефатом Чубаровим.

Як зазначили в МЗС, у ході дискусії на підтримку України виступили США та Швеція, які оцінили документ як конструктивний і спрямований на конкретну діяльність щодо забезпечення на півострові прав людини у сферах компетенції ЮНЕСКО.

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«Було висловлено беззастережну підтримку положень, на яких базується позиція ООН з питання АРК, викладена у резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 р. Крім того, було оприлюднено спільну позицію Євросоюзу з цього питання з високою оцінкою практичного характеру ініційованого Україною рішення. Опонентом виступила Росія з традиційними аргументами щодо неприпустимості політизації діяльності ЮНЕСКО та втручання у справи суверенних держав. «Проти» проголосували 4 країни: РФ, Індія, КНР, Куба», - йдеться у повідомленні.

У зовнішньо політичному відомстві пояснили, що зазначене рішення містить низку нових елементів, покликаних забезпечити безпосереднє залучення ЮНЕСКО, включно із конвенційними органами Організації, до моніторингу ситуації в АРК та м.Севастополь у межах мандату ЮНЕСКО. Документ передбачає продовження збору та аналізу відповідних даних з усіх наявних джерел, а також розробку, за сприяння Генерального директора ЮНЕСКО, механізмів спостереження за становищем на півострові. Ухвалене рішення передбачає також звітування Гендиректора на засіданні 199-ї сесії Виконради про здійснену роботу та плановану діяльність ЮНЕСКО з цього питання.

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Як УНІАН повідомляв раніше, 17 вересня опубліковано звіт Місії з оцінки ситуації у сфері прав людини в Криму Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) і офісу Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин (ВКНМ) за підсумками візиту в Україну 6-18 липня 2015 р. на ініціативне запрошення Уряду України.

У звіті наголошується на радикальному погіршенні прав і свобод кримськотатарського населення та українців, які проживають в окупованому РФ Криму.