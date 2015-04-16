Виконком ЮНЕСКО прийняв резолюцію про моніторинг ситуації в анексованому Криму

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Франції. «Тільки в Парижі під час засідання 196-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО була прийнята резолюція про продовження моніторингу ситуації в Криму (Україна). Крим - це Україна!»,- відзначається в повідомленні.

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Як повідомив у соцмережі народний депутат, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, резолюція, запропонована постійним представництвом України в ЮНЕСКО, була підтримана 19 країнами, зокрема Францією, США, Японією, Мексикою, Албанією, Італією та іншими.

«Голосування відбулося, навіть не зважаючи на те, що днем раніше росіяни поширили серед представництв усіх країн у ЮНЕСКО листівку на 8-ми сторінках про те, як нібито “добре і радісно живеться на окупованій території”»,- написав Мустафа Джемілєв.

Він зазначив, що «сьогодні під час обговорення проекту постанови представники Російської Федерації стали поглиблювати дискусію і не стали озвучувати свої брехливі дані про ситуацію в Криму».

За його словами, згідно з документом, ЮНЕСКО допоможе в організації конференції за участю представників країн-членів організації щодо висвітлення стану справ у Криму у різних галузях: стосовно культурної спадщини, освіти, мовної політики, свободи ЗМІ та безпеки журналістів.

«Власне, на цій конференції у нас буде більше можливостей розповісти про ситуацію, що склалася в окупованому Криму. А за її результатами, сподіваємося, вже буде розроблений більш чіткий план координації дій, за яким ЮНЕСКО зможе моніторити стан справ у Криму», - додав Мустафа Джемілєв.