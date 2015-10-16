Конкурс до кіберполіції б'є всі рекорди: менш ніж за добу заявки подали більше 3 тисяч громадян
Менш ніж за добу заявки на роботу в кіберполіції подали понад 3,3 тисячі громадян.
Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков.
"Конкурс до кіберполіції б'є всі рекорди. На 9 ранку: 2582 заявки на інспекторів і 798 на спецагентів", – зазначив міністр, поінформували УНІАН у прес-службі МВС.
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Як повідомляв УНІАН, Аваков 15 жовтня оголосив набір у кіберполіцію, яка має бути сформована до 5 листопада.
Передбачається, що в кіберполіції працюватимуть 400 осіб із зарплатою від 6 до 30 тис. грн.
"Ми будемо набирати 400 осіб. Зокрема, 187 фахівців пройдуть атестацію і 230-250 осіб ми плануємо набрати на прямому конкурсі, з них на 39 посад спеціальних агентів", - додав Аваков.
"Заробітна плата спеціальних агентів становитиме від 25 до 30 тис. грн на стартовому етапі, заробітна плата решти співробітників кіберполіції буде від 6 тис. грн", - зазначив міністр.