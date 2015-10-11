Аваков анонсував створення кіберполіції в Україні

Кіберполіцію сформують до 5 листопада.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.

Міністр додав, що старт набору до цього підрозділу і детальні умови конкурсу оголосять 15 жовтня, а 26 жовтня почнеться атестаційний конкурс для всіх майбутніх кіберполіцейських.

Метою створення кіберполіції є поетапне перетворення теперішньої моделі підрозділу до новітнього органу правозахисного призначення, зазначив Аваков. Він за своїми технічними та професійними можливостями матиме змогу миттєвого реагування на кіберзлочини та кіберзагрози, а також, відповідно до кращих світових стандартів проводитиме міжнародну співпрацю зі знешкодження транснаціональних злочинних угруповань у цій сфері.

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Міністр поінформував, що перехідним етапом у створенні кіберполіції стане переатестація працівників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС.

«Залишаться працювати лише ті з них, хто відповідає вимогам працівника кіберполіції», - наголосив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада де-юре припинить існування міліція, яку замінить поліція. Перехідний процес триватиме близько шести місяців.

У МВС наголошують, що автоматичного переходу з міліції в поліцію не буде. Всі співробітники проходитимуть переатестацію.