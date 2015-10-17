Досі тривають пошуки двох пасажирів затонулого на Одещині катера - ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Читайте такожКабмін створить спеціальну комісію з розслідування обставин аварії катера в Одеській області

Наразі двоє людей не знайдено. Тривають пошуки.

Обставини події та причини аварії встановлюються. "На цю хвилину момент врятовано 22 людини з яких 1 жінка, 18 госпіталізовано до медичних закладів: 16 із переохолодженням та 2 з травмами кінцівок", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Чорному морі поблизу Білгорода-Дністровського Одеської області перекинулося прогулянкове судно "Іволга". За попередніми даними, на борту перебували 36 осіб.

Точна кількість людей встановлюється.

У рятувальній операції взяли участь судна Мінінфрастуктури та Державної прикордонної служби.