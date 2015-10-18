Під час надання допомоги постраждалим в аварії катера "Іволга" травмовано прикордонника

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, висота хвилі під час аварії сягала 2-х метрів.

"Завдяки спільним діям та попри погодні умови та висоту хвилі, в результаті рятувальної операції загалом врятовано 23 особи. Під час надання допомоги постраждалим у надскладних погодних умовах, один з членів екіпажу прикордонного катера морської охорони отримав травми", - повідомили в прес-службі.

У відомстві зазначили, що 17 жовтня близько 15:30 прикордонний наряд відділу "Кароліно Бугаз" ніс службу на посту технічного спостереження, який виявив, що приблизно за 1 км від берега розбився прогулянковий катер "Іволга", який з пасажирами на борту вийшов з порту Білгород-Дністровський.

"Для проведення рятувальних дій з порту базування Бугаз відразу ж вийшов прикордонний катер морської охорони "Калкан" Одеського загону морської охорони", - розповіли у відомстві.

Про НП були одразу повідомлено обласні та районні підрозділи ДСНС та МВС, органи місцевого самоврядування, а також викликана швидка допомога. Крім того, були проінформовані інші катери, які знаходилися неподалік.

Акцентується на тому, що у відповідності зі ст. 91 Кодексу торговельного мореплавства України кожне судно зобов'язане до виходу з морського порту одержати на це дозвіл капітана порту. Також у відповідності з постановою Кабінету міністрів "Про прикордонний режим", Правил користування маломірними суднами на водних об'єктах в Одеській області випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських миль здійснюється відповідно до конкретної інструкції. Зокрема, після належного оформлення їх адміністрацією причалу, пристані або пункту базування та завчасного не пізніш як за годину інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких буде здійснено вихід за межі 2 морських миль.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Чорному морі, в селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, перекинувся катер "Іволга", на борту якого було 36 осіб. Загинуло 14 осіб.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як зазначив голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, максимально це судно може взяти на борт 12 пасажирів. На його думку, причини трагедії – "злочинна недбалість, як капітана судна", так і має місце провина контролюючих служб. За словами Саакашвілі, прикордонники знали, що на борту "Іволги" - 33 пасажира, але на інформацію про явне перевантаження ніхто з представників відповідних відомств не відреагував.

Як зазначив прокурор Одеської області Давид Саквалеридзе, капітан судна затриманий.

Також встановлюється, чому відповідні служби вчасно не відкрили міст, що відкрило доступ рятувального судна.

У зв'язку з трагедією за розпорядженням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка створена слідча комісія, яку очолив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

В Одеській області оголошено траур.