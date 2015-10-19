Заарештованого в Іспанії екс-міністра фінансів Колобова намагалися звільнити за підробленим листом ГПУ

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, відомство запобігло незаконному звільненню з-під варти в Іспанії Колобова.

Як стало відомо з листа Українського бюро Інтерполу, адресованого Генпрокуратурі України, від компетентних органів Королівства Іспанія надійшов запит щодо надання додаткової інформації стосовно Колобова. До запиту було додано копію листа за начебто підписом заступника генерального прокурора України Юрія Столярчука, в якому йдеться про те, що Колобов у кримінальному провадженні, відкритому проти нього, має процесуальний статус свідка, а не підозрюваного. За інформацією компетентних органів Іспанії, вказаний лист був наданий їм захисниками Колобова.

Читайте такожУ ГПУ немає даних про звернення Колобова і Тимонькіна про надання притулку в Іспанії та Німеччині

Разом з тим, зазначений лист службовими особами Генеральної прокуратури України не видавався та не підписувався, інформація, яка міститься у ньому щодо статусу Колобова не відповідає дійсності, і лист є підробленим, наголосили у ГПУ.

За фактом підробки вказаного листа до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості та розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 1, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - підроблення та використання завідомо підробленого документа Генпрокуратури.

У відомстві нагадують, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра фінансів України Колобова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Оскільки колишній високопосадовець перебуває під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року було направлено запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Читайте такожІнтерпол припинив розшук екс-очільника "Укртелекому" - ЗМІ

Перебуваючи в Іспанії, Колобов звертався до суду з проханням про своє звільнення під заставу. У зв’язку з чим Генеральною прокуратурою України до компетентних органів Іспанії було негайно направлено листа щодо справжнього процесуального статусу Колобова.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2014 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно Колобова та інших колишніх членів уряду за звинуваченням у незаконному випуску облігацій зовнішньої державної позики для отримання кредиту від Росії.

За даними прес-центру СБУ, провадження розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання службовим становищем).

"У порушення вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Колобовим Ю.В. та іншими високопосадовцями організовано та забезпечено випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 мільярди доларів США за рахунок «Фонду національного добробуту» Російської Федерації, а також незаконно перераховано комісію в сумі 450 тисяч доларів США на користь «VTB Capital plc» (дочірня компанія російського банку «ВТБ», м. Лондон) за розміщення вказаних державних паперів", - повідомляв прес-центр СБУ.

Крім того, у жовтні 2014 р. за матеріалами СБУ Генпрокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах колишніми посадовцями, серед яких Колобов. Встановлено, що вони незаконно виділили з держбюджету 220 млн грн на фінансування будівництва виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку.

30 жовтня СБУ оголосила Колобова в розшук.