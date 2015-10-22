Майже по всій Україні сьогодні пройдуть дощі
07:46, 22 жовтня 2015Суспільство
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Сьогодні майже по всій території України, крім Одеської і Миколаївської областей, пройдуть дощі. Температура вдень буде в межах від +6 до +14.
У Києві сьогодні очікується дощова погода / flickr.com/photos/steeladw
Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС України.
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Зокрема, в східних областях очікується температура - від +7 до +11, у центральних - від +8 до +11, у південних - від +10 до +14, у західних - від +8 до +12, у північних - від +7 до +10.
В Києві буде дощ, температура від +7 до +9.
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