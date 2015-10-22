Майже по всій Україні сьогодні пройдуть дощі

07:46, 22 жовтня 2015
Суспільство
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Сьогодні майже по всій території України, крім Одеської і Миколаївської областей, пройдуть дощі. Температура вдень буде в межах від +6 до +14.

flickr.com/photos/steeladw

Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС України.

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Зокрема, в східних областях очікується температура - від +7 до +11, у центральних - від +8 до +11, у південних - від +10 до +14, у західних - від +8 до +12, у північних - від +7 до +10.

В Києві буде дощ, температура від +7 до +9.

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