Майже по всій Україні сьогодні пройдуть дощі

Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС України.

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Зокрема, в східних областях очікується температура - від +7 до +11, у центральних - від +8 до +11, у південних - від +10 до +14, у західних - від +8 до +12, у північних - від +7 до +10.

В Києві буде дощ, температура від +7 до +9.