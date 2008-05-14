Семенюк показала копію доручення Тимошенко Держказначейству

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила держказначейству відкрити рахунок в іноземній валюті для надходження коштів від приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона також продемонструвала копію, за її словами, цього доручення прем`єра.

«З метою виконання показників держбюджету на 2008 рік заощадження коштів інвесторів прошу забезпечити до 12 години 12 травня відкриття держказначейством від свого імені рахунку для коштів в іноземній валюті, що надходять від приватизації та конкурсних гарантій», - йдеться в продемонстрованій В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО нібито копії доручення прем`єр-міністра.

Водночас голова ФДМ зазначила, що держказначейство не має права здійснювати подібні дії, оскільки воно не виступає від імені органу приватизації.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО нагадала, що єдиним органом приватизації на сьогодні є Фонд держмайна.