На НКМЗ виявлено схованку боєприпасів (відео)

13:49, 22 жовтня 2015
Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України виявили схрон з вибухівкою та боєприпасами у покинутому приміщенні одного з цехів Новокраматорського машинобудівного заводу (Краматорськ, Донецька область).

На Новокраматорському машзаводі виявлено схрон з боеприпасами / СБУ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці вилучили зі сховища дві тротилові шашки загальною вагою 400 грам, чотири гранати Ф-1 та РГД-5, три гранати для підствольних гранатометів і 240 набоїв калібру 5,45 мм.

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СБУ

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, причетних до облаштування схованки.

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