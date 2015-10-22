У Донецькій області електричка протаранила вантажівку і зійшла з рейок (фото)

В окупованій частині Донецької області в районі селища Ханженково (Радянський район міста Макіївка) сталася ДТП на залізничних коліях, повідомляє 62.ua з посиланням на очевидців.

За їх словами, 21 жовтня електропоїзд врізався у вантажну машину «КрАЗ» і зійшов з рейок.

Інші подробиці події невідомі. Немає інформації і про можливі жертви аварії.

Органи "ДНР" про подію поки нічого не повідомили.