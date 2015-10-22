У Донецькій області електричка протаранила вантажівку і зійшла з рейок (фото)
18:14, 22 жовтня 2015Суспільство
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Вчора, 21 жовтня, в районі Ханжонково Донецької області на залізничних коліях сталася аварія.
62.ua
В окупованій частині Донецької області в районі селища Ханженково (Радянський район міста Макіївка) сталася ДТП на залізничних коліях, повідомляє 62.ua з посиланням на очевидців.
За їх словами, 21 жовтня електропоїзд врізався у вантажну машину «КрАЗ» і зійшов з рейок.
62.ua
Інші подробиці події невідомі. Немає інформації і про можливі жертви аварії.
Органи "ДНР" про подію поки нічого не повідомили.
62.ua
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