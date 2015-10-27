Молдова з початку року забезпечила відпочинок 80 дітей з Донецької області

Уряд Республіки Молдова з початку року забезпечив безкоштовний відпочинок 80 дітей з Донецької області в Центрі реабілітації для дітей «Сергіївка», який розташований в Одеській області.

Про це повідомляє управління у справах сім'ї та молоді Донецької облдержадміністрації.

Як зазначається, з 25 жовтня у Центрі проходить оздоровча зміна, участь в якій беруть 15 дітей у віці від 7 до 14 років з Димитрова, Маріуполя, Дружківки, Добропілля і Слов'янська.

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«Діти-інваліди та діти, що перебувають на диспансерному обліку в медичних установах протягом 18 днів отримають висококваліфіковані послуги з оздоровлення та лікування в сучасному комплексі. Крім того, у центрі проводяться різні масові заходи, які сприяють творчому розвитку дітей. Всіх охочих навчають різним ремеслам - бісероплетіння, малювання і співу. Також є танцювальний гурток, спортивні секції і гуртки для інтелектуалів», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОДА, Центр реабілітації спеціалізується на пульмонології, кардіології, гастрологии та лікуванні нейромоторных порушень. Основні лікувальні фактори санаторію - вода і лікувальна грязь Шаболатського лиману, степове повітря, мінеральна вода. Дитячий центр має велику паркову територію площею 17 га, крім того є відкритий басейн з підігрівом, ігрові майданчики, кінозал на 320 місць, бібліотека, танцмайданчик тощо.