Ющенко іменем РНБО забороняє Тимошенко проводити приватизацію

Рада національної безпеки і оборони України заборонила уряду і Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу та деяких інших підприємств.

Про це йдеться в рішенні РНБОУ від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України», яке введене в дію указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, в рішенні РНБО зазначається: “Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Державному казначейству України, Фонду державного майна України до виконання у повному обсязі Указу Президента України від 6 березня 2008 року №200 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації» припинити та не допускати у подальшому здійснення будь-яких заходів щодо приватизації державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», «Феодосійська суднобудівна компанія «Море», «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», «Турбоатом», «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», «Одеський припортовий завод» та Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд”.