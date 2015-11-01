Ніч у зоні АТО пройшла спокійно, у Сватовому сапери знищують боєприпаси - штаб
Ніч в зоні проведення антитерористичної операції пройшла без порушень Мінських домовленостей.
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook
"Після катастрофи у Сватовому вже відновлено 100 відсотків водопостачання та 90 - електро - та газопостачання. Продуктами харчування забезпечено всіх постраждалих. Продовжується робота з відновлення вікон",- йдеться в повідомленні.
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Крім того повідомляється, що інженерно-саперні підрозділи виявили 681 боєприпас, 215 з яких були знищені в кар'єрах.
Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тисяч тонн боєприпасів, почалася пожежа. Раніше в ДСНС повідомили, що в результаті трагедії загинули двоє людей, ще четверо травмовані.