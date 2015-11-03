УКРОП збирає мітинг біля будівлі Верховної Ради (фото)

09:13, 03 листопада 2015
Суспільство
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Біля станції метро "Арсенальна" сьогодні вранці збираються люди, які мають намір провести мітинг біля будівлі Верховної Ради.

@HromadskeTV

Станом на 8 ранку людей було кілька десятків, і їх кількість зростає. Деякі чоловіки одягнені в "камуфляж".

@HromadskeTV

За даними "Громадського ТБ", людей на мітинг зібрала партія УКРОП, яку очолює затриманий в суботу Геннадій Корбан.

@HromadskeTV

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