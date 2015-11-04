Звіт Ради Європи: всі загиблі під час подій в Одесі 2 травня були українцями, одного досі офіційно не ідентифіковано

Про це йдеться в звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи про розслідування трагічних подій в Одесі, презентованому сьогодні в Києві.

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«Існують проблеми з ідентифікацією трупів: одного з них досі офіційно не ідентифіковано. Незважаючи на твердження, що серед тих, хто загинув 2 травня 2014 року в Одесі, були іноземці, з’ясувалося, що всі загиблі були громадянами України», - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох чоловік одразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле у табір сепаратистів. Намети загорілися. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, де перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього того дня загинули 48 осіб, за медичною допомогою звернулися близько 300 постраждалих.