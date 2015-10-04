Проект "Куликове поле" в Одесі фінансувала Москва – група "2 травня"

Як передає кореспондент УНІАН, відео, що містить інтерв'ю з учасником організації «Одеська дружина» (один з підрозділів антимайдану) Сергієм Рудиком, виклала на своїй сторінці в Facebook Світлана Підпала - активістка громадської групи «2 травня». Остання була створена в 2014 році з метою проведення незалежного розслідування подій 2 травня.

«Зазначене інтерв'ю було дано знімальній групі для вільного оприлюднення. Раніше повністю не публікувалося... Рудик проходить як обвинувачений у кримінальній справі 2 травня», - написала Підпала.

На відео зафіксовано, як чоловік розповідає, що «Одеська дружина» заявила про себе безпосередньо на Куликовому полі 8 березня 2014 р., так як передбачалося, що там буде функціонувати військово-патріотичний табір.

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«Організовувалося як виховання молоді та захисту Куликового поля від «Правого сектору», - говорить Рудик. За його словами, коли тільки встановили проросійське наметове містечко, на ніч в ньому залишалося не більше 4 людей. Але пізніше, коли «люди дізналися, що за ніч платяться гроші», бажаючих стало набагато більше. Спочатку, за словами підсудного, за ніч платили по 150 грн кожному, плюс забезпечувалася польова кухня.

«Фінансувала Москва. Ходили чутки, що до 2 травня (2014 року - УНІАН) в цілому на Куликове поле було виділено 2 млн дол. Фінанси доходили до керівництва, а не до рядових учасників », - заявляє Рудик, і додає, що в той час розплачувалися з учасниками різних проросійських акцій Куликова поля виключно в доларах.

За його даними, в ніч на 30 квітня 2014-го приїхав один з кураторів «Одеської дружини» Єгор Кваснюк, «переговорив з нашим керівництвом», після чого учасники даної організації переїхали з Куликова поля в лісосмугу, де розташований меморіал 411-ї батареї.

«Ходили чутки, що Дмитро Одінов, справжнє прізвище якого Майданюк (лідер «Одеської дружини» - УНІАН) отримав за переїзд 150 тис. дол.», - сказав Рудик. Він зазначив, що багато хто були незадоволені такою постановкою питання, оскільки «хотіли прибити» проукраїнських активістів, у тому числі тих, які влаштовували мирні акції біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі.

Коли 2 травня в центрі міста, на Соборній площі, зібралися футбольні фанати з метою пройти маршем за єдність України на стадіон «Чорноморець», до колони вийшли проросійськи налаштовані люди. Більшість були з холодною зброєю, ланцюгами та ін. Як пояснює Рудик, в центрі міста в рядах проросійських активістів знаходилися і колишні учасники «Одеської дружини», які не погодилися з переїздом на меморіал.

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«Багато хто був на Грецькій площі – колишня «Одеська дружина», - говорить він, зазначаючи, що, за його даними, вони прийшли, щоб «просто провести фанатів на стадіон».

Рудик розповів, як разом зі спільниками опинився 2 травня в торговельному центрі «Афіна», де вони перебували деякий час, і в магазині «Таврія» їм дали безкоштовно пальне для «коктейлів Молотова». У той же день проросійський активіст був затриманий і поміщений в СІЗО, пізніше йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Рудик вважає, що керівництво Куликового поля і «Одеської дружини» їх зрадило.

«Нас просто використовували», - акцентує він.

Як повідомляв УНІАН 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох людей відразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебували багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього в той день за медичною допомогою звернулися близько 300 постраждалих, загинуло 48 осіб.