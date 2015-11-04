Під час пожежі в одеському Будинку профспілок проукраїнські активісти зробили сходи для порятунку "антимайданівців" - звіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи про розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, презентованому в Києві.

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«До 19.54 пожежа в Будинку профспілок сягнула свого піку, і деякі з тих, хто перебував всередині будинку, намагалися вибратися звідти, вистрибуючи з вікон верхніх поверхів. В результаті декілька осіб загинули від падіння. На відеозаписі в Інтернеті видно, що на деяких осіб після того, як вони вистрибували з вікон, нападали прихильники єдності», - йдеться у документі.

Однак, згідно зі звітом Ради Європи, є також кадри, які показують, що прихильники єдності зробили із фрагментів сцени саморобні сходи і платформи та використовували їх, щоб врятувати людей, які опинилися в будівлі і яких потім евакуйовували в безпечні зони.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох чоловік одразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір сепаратистів. Намети загорілися. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, де перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього того дня загинули 48 осіб, за медичною допомогою звернулися близько 300 постраждалих.