В Одесі 2 травня міліція почала затримувати правопорушників після того, як п’ятеро осіб були вбиті – звіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи про розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, презентованому сьогодні в Києві.

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Згідно зі звітом, під час сутичок в Одесі 2 травня міліція не відповідала на термінові виклики.

«Відповідно до звіту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за результатами спеціального провадження, між 14.09 та 17.22 до міліції надійшло 15 дзвінків з повідомленнями про різні порушення закону і громадського порядку (у тому числі про загибель від вогнепальних поранень)», - зазначається в документі.

Однак, як ідеться у звіті Ради Європи, перші затримання правопорушників міліція здійснила лише після 17.00. До того часу п’ятеро осіб загинули.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох чоловік одразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір сепаратистів. Намети загорілися. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, де перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього того дня загинули 48 осіб, за медичною допомогою звернулися близько 300 постраждалих.