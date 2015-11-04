В Будинку профспілок в Одесі 2 травня не було газу, крім того, що виділяється внаслідок горіння - звіт Ради Європи

Про це йдеться в звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи про розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, презентованому сьогодні в Києві.

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Згідно з офіційною статистикою, в результаті сутичок 2 травня загинуло 48 осіб (семеро жінок та 41 чоловік). Шестеро загинуло від вогнепальних поранень, які вони отримали під час сутичок на Грецькій площі та біля неї, а також 42 людини загинуло в результаті пожежі в Будинку профспілок.

«З тих 42-х 34 особи загинуло в результаті безпосередньо самої пожежі, а вісім осіб загинуло в результаті вистрибування чи падіння з висоти; жодних інших насильницьких причин смерті встановлено не було. Так само не було встановлено наявності будь-якого газу в будівлі, окрім газів, які виділялися в процесі горіння», - зазначають у Раді Європи.