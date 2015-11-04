В Одесі через "замінування" залізничного вокзалу евакуювали майже 6 тисяч осіб

Як повідомили УНІАН у Приморському райвідділі міліції міста, приміщення вокзалу станції «Одеса-Головна» і прилеглу територію обстежили фахівці вибухотехнічної служби. У результаті жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявлено.

«З приміщень і території правоохоронці евакуювали 5800 громадян, у тому числі працівників вокзалу. Зараз вокзал працює у звичайному режимі», - зазначили в райвідділі.

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У відомстві додали, що зазначені діяння караються відповідно до ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до міліції приблизно о 16.40 від невідомого громадянина надійшло повідомлення про те, що Одеський залізничний вокзал нібито заміновано.