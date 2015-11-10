Єрофєєв та Александров не визнають своєї вини по жодному з обвинувачень

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори у Голосіївському райсуді Києва завершили читати обвинувальний акт, згідно з яким Єрофєєву та Александрову інкримінують злочини за низкою статей Кримінального кодексу України. Вони обвинувачуються у контрабанді зброї, порушенні правил в'їзду на територію України, носінні та незаконному використанні зброї, а також створенні терористичної організації за попередньою змовою і теракті з метою провокації воєнного конфлікту, що потягнув за собою тяжкі наслідки та смерть людей.

Суддя запитав обох обвинувачуваних, чи визнають вони свою вину хоча б за одним із звинувачень. На це Александров та Єрофєєв дали негативну відповідь. Разом з тим обидва погодилися давати покази в ході судового засідання.

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Також при встановленні їхніх осіб вони назвалися безробітними. До того ж, Єрофєєв запитав суддю, на якій підставі його вважають військовослужбовцем. На що отримав відповідь, що на даному етапі судового слідства питання з боку обвинувачуваного не передбачені.

Зараз суд встановлює порядок дослідження доказів і допиту учасників судового процесу.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова. Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

Вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки без передбаченого законом дозволу), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво нею) і ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

29 вересня Голосіївський райсуд Києва ухвалив рішення про передачу справи Александрова та Єрофєєва до Апеляційного суду Києва з подальшою передачею у Вищий спецсуд з розгляду кримінальних та цивільних справ України для визначення підсудності кримінального провадження.

Адвокати Єрофєєва та Александрова наголошували, що справа має розглядатися в Новоайдарському суді (Луганська область), де відбувалися події, які інкримінуються російським спецпризначенцям.

15 жовтня Вищий спецсуд України постановив, що справу за обвинуваченням Єрофєєва та Александрова розглядатиме Голосіївський райсуд Києва.

Захист російських спецпризначенців сподівається, що Вищий адміністративний суд України визнає їх військовополоненими з огляду на судову практику в США.