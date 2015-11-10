Тука розповів, скільки людей потрапили на підконтрольну Україні територію через перехід у Станиці Луганській

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на її голову Георгія Туку, пішохідний пункт пропуску продовжує свою роботу в звичному режимі.

«Станом на 10 листопада зазначеним дорожнім коридором скористалися близько 20 тис. осіб, з яких понад 60% особи, які перейшли з окупованої території на територію, підконтрольну українській владі. Щодня ним користуються від 1700-1800 людей. Враховуючи значну кількість відвідувачів і холодну пору року, керівництво обласної військово-цивільної адміністрації спільно з ГУ ДСНС в Луганській області організувало пункт обігріву», - зазначив Тука.

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Також повідомляється, що зі Станиці Луганської люди можуть виїхати трьома напрямками: Кремінна, Біловодськ та Щастя. Рух автобусів прив'язаний до режиму роботи пункту пропуску.

«Значна кількість відвідувачів пункту, які заходять з окупованої території, незважаючи на те, що обласна ВГА спільно з правоохоронними органами проводила широку інформаційну кампанію, не інформовані про те, що для переходу потрібен відповідним чином оформлений дозвіл. У результаті, деякі громадяни, яких не пропустили через пункт пропуску, роблять спроби перетину лінії розмежування поза ним - і як наслідок стають жертвами «розтяжок», встановлених терористами. З метою запобігання таким випадкам на пункті чергує працівник районної ВГА, який надає допомогу в оформленні заявки на отримання дозволу пропуску через Інтернет», - наголосив Тука.

Як повідомляв УНІАН, пішохідний пункт пропуску на лінії розмежування в Станиці Луганській відкрили 27 жовтня. На органи ДФС покладено функції з контролю за переміщенням вантажів (товарів) на територіях проведення антитерористичної операції.