Турчинов заявив, що Су-25, який розбився у Запорізькій області, виконував бойове завдання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на брифінгу.

Він підтвердив, що сьогодні близько 10 години розбився літак Су-25 і загинув пілот, який керував цим літаком.

Також Турчинов повідомив, що вже провів розмову з начальником Генштабу, який повідомив, що літак виконував бойове завдання.

Раніше повідомлялося, що він виконував плановий учбовий політ.

Читайте такожГенштаб: Су-25 був справним, а його пілот – достатньо компетентним

Літак злетів з аеродрому в Дніпропетровській області.

"Зараз Міноборони і Генштаб терміново до місця, де впав літак, направили комісію, яка визначить причини, чому впав літак і загинув пілот, який ним керував".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10 ранку під час виконання планового навчального польоту розбився літак Повітряних сил ЗСУ Су-25. Пілот, 1992 року народження, загинув. За даними прес-служби Міноборони, трагедія сталася за 40 кілометрів на північ від Запоріжжя. Місцеве населення не постраждало.