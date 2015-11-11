Турчинов заявив, що Су-25, який розбився у Запорізькій області, виконував бойове завдання
Начальник Генштабу повідомив Турчинову, що літак Су-25 розбився у Запорізькій області під час виконання бойового завдання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на брифінгу.
Він підтвердив, що сьогодні близько 10 години розбився літак Су-25 і загинув пілот, який керував цим літаком.
Також Турчинов повідомив, що вже провів розмову з начальником Генштабу, який повідомив, що літак виконував бойове завдання.
Раніше повідомлялося, що він виконував плановий учбовий політ.
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Літак злетів з аеродрому в Дніпропетровській області.
"Зараз Міноборони і Генштаб терміново до місця, де впав літак, направили комісію, яка визначить причини, чому впав літак і загинув пілот, який ним керував".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10 ранку під час виконання планового навчального польоту розбився літак Повітряних сил ЗСУ Су-25. Пілот, 1992 року народження, загинув. За даними прес-служби Міноборони, трагедія сталася за 40 кілометрів на північ від Запоріжжя. Місцеве населення не постраждало.