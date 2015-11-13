Німеччина прийме на лікування чергову групу українських військових
Бундесвер 17 листопада перевезе до Німеччини на лікування ще одну групу українських військовослужбовців, які отримали важкі поранення під час бойових дій на Донбасі.
Про це "ЄвроПравді" повідомили в посольстві Німеччини в Україні. При цьому вже сьогодні до Києва прибула бригада лікарів Бундесверу. Їх завдання – підготувати поранених українських солдатів до відправки в Німеччину.
Кількість військових, які поїдуть на лікування до Німеччини, не уточнюється.
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Такого роду допомогу Бундесвер надає вже вп'яте: так, в березні 2014 року Бундесвер транспортував до Німеччини 24 громадян України, які отримали поранення під час подій на Майдані, там їм була надана медична допомога у військових і цивільних клініках.
Пізніше, у вересні 2014 року, в березні, а також у серпні 2015 року – наступні групи українських військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни на Донбасі, були вивезені до Німеччини для лікування в лікарнях Бундесверу.