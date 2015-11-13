Німеччина прийме на лікування чергову групу українських військових

Про це "ЄвроПравді" повідомили в посольстві Німеччини в Україні. При цьому вже сьогодні до Києва прибула бригада лікарів Бундесверу. Їх завдання – підготувати поранених українських солдатів до відправки в Німеччину.

Кількість військових, які поїдуть на лікування до Німеччини, не уточнюється.

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Такого роду допомогу Бундесвер надає вже вп'яте: так, в березні 2014 року Бундесвер транспортував до Німеччини 24 громадян України, які отримали поранення під час подій на Майдані, там їм була надана медична допомога у військових і цивільних клініках.

Пізніше, у вересні 2014 року, в березні, а також у серпні 2015 року – наступні групи українських військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни на Донбасі, були вивезені до Німеччини для лікування в лікарнях Бундесверу.