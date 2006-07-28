1 серпня в Україні буде новий прем`єр і уряд

Член Політради Партії регіонів, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ прогнозує обрання прем`єра і формування уряду у вівторок, 1 серпня.

Про це повідомляє офіційний сайт Партії регіонів.

«Я думаю, що Універсал національної єдності буде підписаний сьогодні, парламентська більшість доукомплектується за день-два, 1 серпня, у вівторок буде обраний прем`єр-міністр і цього ж дня на вечірньому засіданні Верховної Ради сформовано склад уряду», – сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він вважає, що «все закінчиться у вівторок, найпізніше - в середу. Я вважаю, що 2 серпня ми проведемо урочисте засідання (парламенту), присвячене закриттю сесії. І всі зможуть трохи відпочити, а уряд почне працювати».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР прийняла рішення не йти на канікули до формування Кабінету Міністрів України.