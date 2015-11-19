ЗМІ з'ясували, що деякі військові номери на дорогих іномарках можуть бути фальшивими

Про це у своєму розслідуванні повідомляє портал «InfoCar».

Відзначається, що в список розслідування потрапили наступні автомобілі: Mercedes-Benz G63 AMG, р/н 2222 А5; Mercedes-Benz E300, р/н 8460 Ф4; BMW X5, р/н 0001 Б8; Land Rover Range Rover, р/н 0005 А1; BMW M3, р/н 0070 М3; Toyota Land Cruiser 200, р/н ДУК ПС 01.

В МВС на відповідний запит відповіли, що за жодним з їхніх структурних підрозділів, включаючи Нацгвардію, такі автомобілі не значаться.

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При цьому наголошується, що номерні знаки типу 9 не можуть встановлюватися на приватні автомобілі, а їх реєстрацію та облік ведуть безпосередньо підрозділи тих структур, для яких цей тип номерів призначений.

У свою чергу, Міністерство оборони повідомило, що 3 автомобілі числяться у їхніх реєстрах. Так, на BMW X5 їздять співробітники військкомату Сєвєродонецька Луганської області, а Range Rover ще в 2011 році був конфіскований за порушення митних законів і переданий в розпорядженні Генерального штабу. "При цьому Міністерство Оборони не приховує, що, згідно з законами, обслуговує і заправляє автомобілі за свій рахунок", - повідомляє видання.

В базі він-кодів видання InfoCar отримало більш докладні дані про автомобілі. "Зокрема, у BMW 3-літровий 306-сильний бензиновий мотор, а у Range Rover і зовсім об'ємом 4,4 літра".

InfoCar зазначає, що вартість пересування по місту на Range Rover становить близько 5 грн за 1 км, на BMW X5 – близько 3 грн (виходячи з їх середнього витрати і ціни палива). "У той час як їзда, приміром, на цілком пристойному по класу і не дорогому Nissan Sentra обійшлася б у близько 1.5 грн за 1 км", - йдеться в повідомленні.

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Про інші автомобілі із списку в Міноборони інформації не виявилося. Однак уточнили, що номер серії Ф4 з Mercedes E300 може належати Внутрішнім Військам МВС. Хоча, як зазначено вище, в МВС повідомили про відсутність у них на балансі таких номерів, з чого можна зробити висновок, що вони фальшиві.

Аналогічна ситуація з BMW M3 і Mercedes G63 AMG – Міністерство Оборони таких номерних знаків нікому не видавало. "А номер "ДУК ПС 01" на Land Cruiser не відповідає держстандартам в принципі", - пише InfoCar.

Видання зазначає, що також відправило запит за цими номерами ще й у Департамент ДАІ, але і там інформації про такі автомобілі не виявилося.