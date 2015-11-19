Світовий банк виділить 32 мільйони доларів на будівництво кардіо-діагностичного центру у Вінниці

На Вінниччині, у рамках здійснення системної діагностики України та виявлення тих перешкод, які постають перед державою на шляху її розвитку, перебувала делегація Місії Світового банку.

У рамках робочої поїздки представники міжнародної організації зустрілися з головою обласної державної адміністрації Валерієм Коровієм.

«Наші представники їздять по різним регіонам України для виявлення перешкод, які постають у вас на шляху до прогресу» - зазначив координатор програм Світового банку в Україні Александро Цедено.

В свою чергу, Коровій зазначив, що саме на Вінниччині чітко віддзеркалюється проблематика необхідності децентралізації влади в Україні, адже область має найбільшу кількість сільських та селищних рад. Відтак інформував про перші результати бюджетної децентралізації, яка стартувала в державі з початку поточного року.

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Торкаючись питань співпраці, голова ОДА підкреслив: «В нас є низка проектів з Міжнародною Фінансовою корпорацією, але базовим проектом є підтримка Світовим банком будівництва у місті Вінниці кардіологічного центру, який надзвичайно потрібний для нас. Я переконаний, що в рамках підписаних домовленостей, ми виконаємо всі взяті на себе зобов’язання».

Представники Світового банку зазначили, що намагатимуться встановлювати безпосередній контакт з владою Вінниччини, щоб на пряму фінансувати місцеві проекти.

Це стосується й гранту від Світового банку, який Вінниця виграла на відкриття кардіо-діагностичного центру. Згідно з підписаними угодами на будівництво та оснащення сучасного регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судиної патології Світовий Банк виділить 32 мільйони доларів.​