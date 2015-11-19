СБУ заблокувала канал міжнародного телефонного зв’язку терористів "ДНР" та "ЛНР" із російськими кураторами

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники розмістили спеціальне програмно-апаратне телекомунікаційне обладнання в кількох приватних помешканнях Кам`янця-Подільського.

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Міжнародний трафік за допомогою технології ІР-телефонії надходив з-за кордону, у тому числі й з Росії, в обхід міжнародних центрів комутації. Після відповідної обробки трафік під виглядом місцевих телефонних розмов направлявся на мережі українських операторів мобільного зв’язку. Правоохоронці вилучили майже 2 тис. SIM-карток, 2 GSM-шлюзи для маршрутизації трафіку та інше спеціалізоване обладнання.

Телефонні номери, на які здійснювалася маршрутизація трафіку, у тому числі, використовувалися терористами "ДНР" та "ЛНР" для спілкування з російськими кураторами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.