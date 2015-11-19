Ситуація на Донбасі залишається складною, бойовики 30 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

Починаючи з 18:00 вчорашнього дня, бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зафіксовано 15 випадків ведення неприцільного вогню на Донецькому напрямку.

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З БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Авдіївку, Невельске, Троїцьке і Красногорівку. На Артемівському напрямку застосовували міномети. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Зайцеве і Майорск. В районі Майорска використовувалися 82-мм міномети, йдеться в повідомленні.

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Прицільний вогонь з 82-мм мінометів вівся по українських позиціях біля Троїцького. Зі стрілецької зброї стріляли прицільно близько Гранітного і Широкиного.

Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка повідомила про ризик початку локальних боїв на Донбасі.