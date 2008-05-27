Зварич не бачить підстав для відсторонення Луценка

Народний депутат України, представник фракції Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ не бачить підстав для відсторонення Юрія ЛУЦЕНКА від виконання обов’язків міністра внутрішніх справ України.

Про це він повідомив у коментарі журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.ЗВАРИЧ нагадав, що провадження у кримінальній справі, порушеній Генеральною прокуратурою України відносно Ю.ЛУЦЕНКА, відкрите “за фактом”, а не проти конкретної особи.

“Поки що я не знаю, щоб було ухвалене рішення про звинувачення Ю.ЛУЦЕНКА у скоєнні якогось злочину”, - сказав Р.ЗВАРИЧ .

Тому, на думку представника НУ-НС, підстави для відсторонення Ю.ЛУЦЕНКА від виконання обов’язків міністра наразі відсутні.

Водночас, Р.ЗВАРИЧ піддав критиці заяви Ю.ЛУЦЕНКА на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час сьогоднішньої прес-конференції. За словами Р.ЗВАРИЧА, “не зовсім доцільно іноді говорити те, що тримаєш на розумі”.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Генеральна прокуратура України перекваліфікувала кримінальну справу, яку було порушено стосовно міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА через інцидент, який стався між ним та чинним мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ після засідання РНБО 18 січня, з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

На прес-конференції 27 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що в державі відбувається політичний переворот, спрямований на повернення “кучмізму”.

Він звернувся з відповідним попередженням до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, коаліції демократичних сил, а також до виборців, які підтримали демократичні сили.

Ю.ЛУЦЕНКО звинуватив главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ та одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА у змові, спрямованій на розвал демократичної коаліції, створення так званої “широкої коаліції” та повернення держави в “замовні часи кучмізму”.

Процеси, що відбуваються, Ю.ЛУЦЕНКО назвав “державним” та “політичним” переворотом, а також назвав “абсолютно очевидним” факт підтримки Президентом В.ЮЩЕНКОМ зазначеного “плану БАЛОГИ-КОЛЕСНІКОВА”.