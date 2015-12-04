СБУ здався черговий бойовик, розчарований "ЛНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, корінний мешканець Луганська після створення так званої "ЛНР" залишився у місті, оскільки був змушений допомагати своїм родичам матеріально.

За його словами, на підконтрольній "ЛНР" території він забезпечував громадський порядок, ніс службу на блокпостах.

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Однак з часом він розчарувався в сепаратистських ідеях: обіцяна заробітна плата не виплачувалася, керівниками призначалися люди з кримінальним минулим, постійно надходили погрози розправи з їх боку за відмову виконувати злочинні накази.

"Нині чоловік перебуває вдома з близькими та чекає на звільнення від кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку. Він також закликає всіх, хто ще перебуває у складі незаконних збройних формувань, скласти зброю та скористатися програмою СБУ", - зазначає прес-служба відомства.

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